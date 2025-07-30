Захарова заявила, что Киев хочет использовать противоречия между Москвой и Баку для провокаций

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По имеющимися у РФ данным, Украина планирует использовать противоречия в отношениях России и Азербайджана для организации провокаций и распространения вирусной информации в медиапространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, "замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве о некоей российской агрессии".

"Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, соседями", - отметила представитель МИД.