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В Кремле надеются, что сложный период в отношениях РФ и Азербайджана пройдет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Отношения России и Азербайджана переживают непростой период, но в Москве рассчитывают на его завершение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прочная основа (отношений - ИФ), действительно, есть. Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", - сказал он журналистам.

"Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских", - продолжил представитель Кремля.

Он напомнил, что и в России проживает очень большая азербайджанская диаспора.

"Практически все представители азербайджанской диаспоры - наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону", - добавил Песков.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В республике отменили мероприятия с участием РФ, также были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.

Дмитрий Песков Азербайджан
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