Москва ожидает от Баку и Еревана осознания рисков сотрудничества с НАТО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что Баку и Ереван осознают риски, связанные с возможным укреплением сотрудничества с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы надеемся, что страны региона, в том числе и Азербайджан, в том числе и Армения, осознают риски усугубления ситуации от углубления взаимодействия с НАТО. Потому что это действительно риски, потому что ситуация усугубляется", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что "везде, где появляется Североатлантический альянс, насаждается конфронтация, растет напряженность, забывают слова мир, стабильность, нормальность".

"Вместо этого приходит навязанная западная новая нормальность. Ну а дальше все остальное, что мы неоднократно наблюдали", - заявила официальный представитель МИД РФ.