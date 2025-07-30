Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидает более тысячи машин

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в среду вечером ожидают 1050 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди превышает три часа.

Очереди машин на досмотр перед Крымским мостом росли с утра среды, в основном - со стороны Керчи.