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Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в четверг в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Согласно сообщению, на момент 01:00 мск "с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет".

Больше тысячи машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопились вечером в среду, все ожидающие - со стороны Керчи.

Крымский мост досмотровые пункты очереди
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