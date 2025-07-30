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"Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ Гросси в РФ в конце сентября

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" ожидает визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в конце сентября в рамках атомного саммита, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Мы ожидаем его в сентябре", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лихачева, "Росатом" пригласил главу МАГАТЭ на атомный саммит в конце сентября.

Предыдущий раунд консультаций "Росатома" и МАГАТЭ проходил в Калининграде 6 июня.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Калининград Росатом Рафаэль Гросси
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