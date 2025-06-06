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В Калининграде начались консультации глав МАГАТЭ и "Росатома"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде в аэропорту "Храброво" начались переговоры главы "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Начались переговоры Лихачева и Гросси в формате один на один", - сказал.

Самолет Гросси приземлился в аэропорту в 10:41 по Москве, он прилетел из Вены.

5 июня гендиректор МАГАТЭ сообщил, что посетит на следующей неделе Россию и Украину в рамках регулярных контактов с обеими сторонами.

По словам Лихачева, они с Гросси планируют обсудить вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС.

В прошлый раз "Росатом" и МАГАТЭ проводили консультации в Москве 7 февраля.

Калининград МАГАТЭ Храброво Росатом Запорожская АЭС Рафаэль Гросси Алексей Лихачев
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