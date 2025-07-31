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Крикалев отметил важность продолжения "Роскосмосом" и NASA перекрестных полетов на МКС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) между "Роскосмосом" и NASA важно продолжать, заявил заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Я считаю, что важно продолжать перекрестные полеты, потому что для нас важны безопасность экипажа и надежность программы", - сказал Крикалев на предстартовой пресс-конференции миссии Crew-11.

"Мы работаем вместе не только в космосе, но и здесь, на Земле, обеспечивая доставку грузов, управляя снабжением на станции, все это делается для успешных миссий, и перекрестные полеты являются частью этого", - заявил он.

По данным NASA, запуск американского корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС планируется осуществить 31 июля в 19:09 мск. Стыковка корабля со станцией запланирована на 2 августа.

В состав миссии Crew-11 вместе с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. Для Платонова это будет первый космический полет.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

7 февраля "Роскосмос" и NASA подписали дополнительное соглашение к договору о перекрестных полетах на МКС, внесли изменения в составы экипажей экспедиций в 2025-2026 годах.

Роскосмос Сергей Крикалев NASA МКС перекрестные полеты
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