Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту вышел на орбиту, взял курс на МКС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа, успешно вышел на орбиту и взял курс к МКС, сообщило NASA.

В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 11:43 по времени Восточного побережья США (в 18:43 по Москве).

Стыковка корабля со станцией планируется 2 августа в районе 10:12 по московскому времени.

В рамках запуска примерно через восемь минут после отделения первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на космодроме во Флориде.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС сейчас работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.