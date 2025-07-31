Число оставшихся без света жителей Владивостока превысило 30 тысяч

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке из-за аварий на сетях электроснабжения остались без света более 30 тыс. человек, также электричество отсутствует в 10 социальных объектах, сообщила региональная прокуратура.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что утром 31 июля 2025 года произошла авария на сетях электроснабжения. В настоящее время без света остаются более 30 тыс. жителей домов, более 10 социальных объектов Ленинского и Фрунзенского районов города Владивостока", - говорится в сообщении.

Восстановление энергоснабжения находится на контроле региональной прокуратуры.

В пресс-службе "Владивостокского предприятия электрических сетей" (ВПЭС) заявили, что в 10:14 (местное время - ИФ) произошло аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Залив". Авария задела также подстанцию 110 кВ "Голубинка" и ещё три подстанции 35 кВ. В итоге без света остались часть центра Владивостока и в районе Луговой.

Как сообщалось, сегодня утром в 8:40 (местное время - ИФ) также произошло аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ. Отключения затронули более 30 улиц и 148 жилых домов, без света оставались 18 тыс. человек.