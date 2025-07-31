Энергоснабжение восстановлено во Владивостоке после двух аварий

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение восстановили во Владивостоке после двух аварий, энергосистема работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"В 11:19 все потребители во Владивостоке запитаны. Электросетевой комплекс ДРСК работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во Владивостоке из-за аварий на сетях электроснабжения остались без света более 30 тыс. человек, а также 10 социальных объектов в Ленинском и Фрунзенском районах.

Утром в 8:40 (местное время - ИФ) произошло аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ, а в 10:14 еще одно - на кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Залив". На место оперативно выехали специалисты, восстановление энергоснабжения находилось на контроле региональной прокуратуры.