С 1 августа подросткам можно будет открывать счета только с разрешения родителей

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние с 1 августа смогут открывать банковские счета только с разрешения родителей, поскольку вступит в силу соответствующий закон, напомнил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей. Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать", - написал он.

Также с 1 августа можно будет отказаться от смс-рассылок, написав заявление оператору связи. Вступающий в силу закон позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом, отметил Володин.