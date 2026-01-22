Родители смогут получать сведения о банковских счетах детей с 1 июля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Закон о праве родителей получать данные о банковских счетах детей вступит в силу с 1 июля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. О запросе сам Володин сообщил в мессенджере.

"Поступило обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах, - написал он. - Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение".

"Принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия. Он вступит в силу 1 июля", - информировал председатель Госдумы.

Кроме того, с 1 августа 2025 года запрещено открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей, напомнил он.

По словам Володина, эти нормы направлены на защиту детей от мошенников и на предотвращения вовлечения их в преступную деятельность.

Ранее член Общественной палаты, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала о жалобах от жителей регионов России на действия банковских сотрудников, которые исключали участие родителей в контроле за операциями на банковских картах несовершеннолетних детей.