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Супруги из Москвы осуждены на 15 и 17 лет за работу с украинской разведкой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 15 и 17 годам колонии супружескую пару, которая передавала украинской разведке сведения о военных и силовиках, а также намеревалась совершить диверсии, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Московским городским судом за совершение государственной измены осуждены и приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима граждане России - муж и жена, проживавшие в Москве", - сказали в ЦОС.

Осужденные были задержаны весной 2024 года.

"По заданию украинской военной разведки указанные лица собирали и передавали в спецслужбу сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ ГШ ВС РФ и Росгвардии, персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и военных комиссариатов",- сообщили в спецслужбе.

Также, по данным ФСБ, "в канун Дня Победы в мае 2024 года путем организации поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств они намеревались совершить диверсии на потенциально опасных объектах в Москве, после чего скрыться на Украине".

ФСБ Украина
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