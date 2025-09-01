ФСБ задержала тамбовчанина за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Тамбовской области задержан местный житель, подозреваемый в оказании содействия украинским спецслужбам, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1987 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, житель Тамбовской области установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой через мессенджер.

"Действуя по заданию куратора, он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов", - отметили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.