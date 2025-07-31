Малый бизнес заключил во II квартале госконтракты на 2,7 трлн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили во II квартале 2025 года 1,15 госконтрактов на 2,7 трлн рублей, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде наблюдается незначительное снижение количества осуществленных закупок у СМП (на 1%) при одновременном увеличении их стоимостного объема (на 7%), - говорится в отчете министерства. - Соответствующие изменения наблюдаются и в отношении иных взаимосвязанных показателей".

Всего во II квартале текущего года госзаказчики разместили 705,5 тысяч извещений о закупках (713,9 тысячи годом ранее), в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 1 трлн рублей (972 млрд рублей). Из них только 344 тысячи закупок на 473 млрд рублей были признаны состоявшимися. Во II квартале прошлого года состоялись 366 тыс. закупок на 443 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено 20 тысяч закупок (17 тысяч годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 3,36 трлн рублей (2,29 трлн рублей). Здесь почти половина закупок была признана состоявшейся - 9,57 тысячи на 1,16 трлн рублей (8 тысяч закупок на 771 млрд рублей во II квартале 2024 года).

Всего во II квартале текущего года госзаказчики заключили с малым бизнесом 1,15 млн контрактов (в том числе по результатам закупок, проведенных в I квартале - ИФ) на 2,7 трлн рублей (1,2 млн контрактов на 2,67 трлн рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 218 тысяч контрактов на 616 млрд рублей. Это меньше аналогичного показателя 2024 года на 3,5% в количественном и и больше на 11,8% в денежном выражении.

Как сообщалось, всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили 1,83 млн контрактов на 7 трлн рублей.