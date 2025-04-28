Малый бизнес РФ заключил в I квартале госконтракты на 1,24 трлн рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в I квартале 2025 года 554,4 тыс. госконтрактов на 1,24 трлн рублей. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отношении заключенных по результатам осуществления таких закупок контрактов отмечается увеличение показателей их количества и стоимостного объема (на 6% и 27% соответственно)", - говорится в отчете министерства.

Всего в I квартале текущего года госзаказчики разместили 317,5 тыс. извещений о закупках (322 тыс. годом ранее), в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 480 млрд рублей (456 млрд рублей). Из них только 157,1 тыс. закупок на 218 млрд рублей были признаны состоявшимися. В I квартале прошлого года состоялись 163 тыс. закупок на 197 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено 8,4 тыс. закупок (7 тыс. годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 1,28 трлн рублей (824 млрд рублей). Здесь большая часть закупок была признана состоявшейся - 4,6 тыс. на 515 млрд рублей (3,7 тыс. закупок на 362 млрд рублей в I квартале 2024 года).

Всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили с малым бизнесом 554,4 тыс. контрактов (в том числе по результатам закупок, проведенных в IV квартале прошлого года - ИФ) на 1,24 трлн рублей (521 тыс. контрактов на 977 млрд рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 154 тыс. контрактов на 344 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2023 года на 5,7% в количественном и на 20,6% в денежном выражении.

Как сообщалось, всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили 964 тыс. контрактов на 2,88 трлн рублей.