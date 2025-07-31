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Медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

Медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минздрав опроверг информацию о переводе медицинской справки для водителей в электронный формат до марта 2027 года.

"Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в четверг.

Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, вступят в силу с 1 марта 2027 года.

"К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", - уточнил Кузнецов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что с 1 августа водители должны будут получать медсправки в электронном формате.

Алексей Кузнецов Минздрав
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