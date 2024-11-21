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Минздрав РФ рассмотрит инициативу ужесточить правила получения медсправки для прав

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Предложения об ужесточении механизма получения медицинского документа для водительских прав могут быть рассмотрены, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Порядок освидетельствования водителей и кандидатов на получение прав включает в себя обследование врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, в том числе и сдачу анализов, напомнили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут ужесточить правила получения медицинской справки для водительских прав, обязав сдавать анализ на наркотики. С соответствующим предложением в Минздрав обратился Национальный автомобильный союз. Также там предложили создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов.

В Минздраве напомнили, что министерством ранее был утвержден порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования, согласно которому предусмотрено обследование врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, включая "определение наличия психоактивных веществ в моче, а также лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя".

Освидетельствование проводится исключительно в специализированных медицинских организациях по месту жительства либо месту пребывания водителя или кандидата в водители.

Предложения союза будут рассмотрены в установленном порядке при их поступлении в министерство, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав
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