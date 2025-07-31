Число раненых при атаке БПЛА на поселок под Белгородом выросло до двух

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем в результате атаки украинских БПЛА на поселок Октябрьский Белгородского района в четверг утром.

"Сейчас в районную больницу обратился второй пострадавший после атаки в поселке Октябрьский. Врачи оказывают мужчине с баротравмой необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг губернатор сообщил, что поселок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ, ранения получил мирный житель.

Кроме того, "сегодня утром в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела села Дунайка 29 июля. Ему диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", отметил Гладков.

Он также проинформировал, что в четверг утром в поселке Октябрьский от ударов двух FPV-дронов повреждены коммерческий объект и частный дом.

Всего, по сведениям губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 77 украинских беспилотников и выпущено 28 боеприпасов в ходе 15 обстрелов.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 33 населенных пункта региона. Пострадали четыре человека. Повреждены 18 частных жилых домов, 14 легковых и грузовых автомобилей, два трактора, два коммерческих и три социальных объекта, две ЛЭП, административное здание предприятия и здание сельхозпредприятия.