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Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА под Белгородом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поселок Октябрьский Белгородского района Белгородской области атакован беспилотниками, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в Октябрьскую РБ, где медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В результате атак двух дронов повреждены коммерческий объект и частное домовладение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Октябрьский Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский район
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