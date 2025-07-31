Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА под Белгородом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поселок Октябрьский Белгородского района Белгородской области атакован беспилотниками, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в Октябрьскую РБ, где медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В результате атак двух дронов повреждены коммерческий объект и частное домовладение.