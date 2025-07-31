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После атаки БПЛА в Волгоградской области задерживаются несколько поездов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Из-за остановки железнодорожного движения в Волгоградской области после атаки беспилотников задерживаются несколько поездов формирования АО "Федеральная пассажирская компания", сообщил телеграм-канал ФПК.

"В настоящее время в связи с происшествием на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области в пути задерживаются четыре поезда АО "ФПК": № 532 Адлер - Киров, № 452 Адлер - Ижевск, №358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 531 Киров - Адлер", - говорится в сообщении.

В случае задержки более чем на четыре часа пассажирам обещают предоставить питание.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на 31 июля в результате атаки дронов в Волгоградской области нарушена подача газа в ряд домовладений в Котельниковском районе, ограничено движение поездов в районе станции Тингута, а также зафиксировано возгорание сухой травы в Суровикинском районе. На месте работают оперативные службы.

РЖД сообщали, что из-за падения обломков на железнодорожную инфраструктуру БПЛА были задержаны пассажирские поезда №532 Адлер - Киров, №531 Киров - Адлер и пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково - Волгоград-1. Позже движение поездов на территории Волгоградской области было возобновлено.

Андрей Бочаров Волгоград РЖД ФПК Котельниково Волгоградская область
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