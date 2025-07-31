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Движение поездов ограничено в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - После атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область ограничено движение поездов в районе станции Тингута, нарушена подача газа в ряд домовладений, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале областной администрации.

Глава региона также сообщил о приостановке движения поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. Саперы ликвидируют обломки беспилотников, упавшие на железнодорожные пути, повреждений не зафиксировано. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе.

Волгоградская область БПЛА ж/д пути поезда
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