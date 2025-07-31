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Объем закупок госкомпаний у МСП в I полугодии вырос более чем в 3 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в I половине 2025 года составил 4,1 трлн рублей, что в три с лишним раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в отчетном периоде госкомпании разместили 314 тысяч извещений о закупках (287 тысяч годом ранее), в которых могли принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 1,53 трлн рублей (1,14 трлн рублей). Из них меньше половины (151,4 тысячи закупок на 774 млрд рублей) были признаны состоявшимися. В I половине 2024 года в числе таковых оказались 132 тысячи закупок на 440 млрд рублей.

Также в I половине 2025 года было объявлено 635 закупок (1,4 тысячи годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих контрактов составил 442 млрд рублей (57,6 млрд рублей годом ранее).

По результатам закупок первых шести месяцев текущего года, а также части закупок, объявленных в IV квартале прошлого года, госкомпании заключили с малым бизнесом 585,8 тыс. договоров на 4,18 трлн рублей (378,8 тысячи контрактов на 1,29 трлн рублей годом ранее).

"Сохраняется тенденция увеличения количества и стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами МСП в отчетном периоде (на 55% и 222% соответственно), при этом отмечается снижение количества договоров, заключенных с МСП по результатам осуществления закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (спецторги - ИФ), на 25% при одновременном увеличении стоимостного объема таких договоров на 16%", - отмечается в материалах Минфина.

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 43,6 тыс. договоров на 330 млрд рублей. Годом ранее это произошло с 27,9 тыс. договорами на 131 млрд рублей.

В свою очередь "Корпорация МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса) ранее сообщала, что объем закупок крупнейших госкомпаний (около 10 тысяч) у малого бизнеса в I половине текущего года составил 3,8 трлн рублей (4,1 трлн рублей годом ранее).

Как сообщалось, всего в I половине текущего года госкомпании заключили 1 млн договоров на 12 трлн рублей.

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в России (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса либо с "Корпорацией МСП" (крупнейшие госкомпании федерального уровня), либо с региональными органами власти (крупнейшие госкомпании регионального уровня).

Под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП подпадают конкретные госкомпании федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельные заказчики федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

МСП Корпорация МСП Минфин
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