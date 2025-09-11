К 10 сентября закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса достигли 5,38 трлн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 10 сентября составил 5,38 трлн рублей, говорится в материалах "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

"По данным ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок), на 10 сентября 183,2 тысячи субъектов МСП заключили с крупнейшими госкомпаниями 598 тысяч договоров на сумму 5,3 трлн рублей", - сказано в материалах.

В "Корпорации МСП" "Интерфаксу" отметили, что, по ее оценке, не наблюдается снижения объема закупок в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). Так, на то же 10 сентября общий объем закупок госкомпаний составил 16,69 трлн рублей против 15,2 трлн рублей годом ранее. Большая часть этих закупок пришлась на долю крупнейших госкомпаний - 13,4 трлн рублей (12,5 трлн рублей на 10 сентября 2024 года).

"Это означает, что для малых и средних компаний сохраняется национальный рынок сбыта", - сказали в корпорации.

Там подчеркнули, что некорректно математически сравнивать 2024 год с этим же периодом 2025 года, поскольку в прошлом году у крупнейших госкомпаний были разовые крупные, инфраструктурные, закупки. Речь идет, в частности, о конкурсах, связанных со строительством объектов БАМа (развитие так называемого "Восточного полигона"). По результатам этих закупок с субъектами МСП были заключены договоры на приблизительно 600 млрд рублей. А всего, по данным "Корпорации МСП", в прошлом году общий объем нетипичных, инфраструктурных договоров, заключенных госкомпаниями с малым бизнесом, составил около 700 млрд рублей.

В I половине 2025 года крупнейшие госкомпании с малым бизнесом заключили договоры на 3,8 трлн рублей против 4,1 трлн рублей годом ранее. По информации "Корпорации МСП", без учета "бамовских" закупок объем контрактации госкомпаний за этот период увеличился, а не уменьшился.

В 2024 году крупнейшие госкомпании закупили у малого бизнеса товары, работы, услуги на 9,6 трлн рублей (рост на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года). Около 73% от общего объема закупок у малого бизнеса пришлось на продукцию производственного назначения.

По данным ФНС, на которую сослалась "Корпорация МСП", в 2024 году в закупках госкомпаний принимали участие 191 тысяча субъектов МСП. Их совокупный доход за 2024 год составил 23,6 трлн рублей, что на 17% больше аналогичного показателя 2023 года - 20,19 трлн рублей.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак прогнозировал, что до конца 2025 года общий объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП также может превысить 9 трлн рублей.

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в стране (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса либо с "Корпорацией МСП" (крупнейшие госкомпании федерального уровня), либо с региональными органами власти (крупнейшие госкомпании регионального уровня).

Под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП подпадают конкретные госкомпании федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельные заказчики федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей). Всего таких компаний в настоящее время 11 тысяч. Из них 3 тысячи - федерального уровня и 8 тысяч - регионального уровня.