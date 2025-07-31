Полсотни украинских военнослужащих взяты в плен в Часовом Яре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли в плен около 50 военнослужащих вооруженных сил Украины в Часовом Яре в ДНР, вывели из населенного пункта 65 мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БпЛА. Из города выведено 65 мирных жителей", - говорится в сообщении.

"За время проведения операции по освобождению Часов Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БпЛА ВСУ", - сказали военные.

Минобороны РФ распространило кадры из взятого под контроль города, российские военные развернули российский триколор в разных участках населенного пункта.

Ранее в четверг военное ведомство заявило, что в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск был установлен контроль над городом Часов Яр в ДНР.