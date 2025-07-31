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Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике потеряли около 7,5 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в инфографике, размещенной в телеграм-канале ведомства.

Ранее в четверг военное ведомство заявило, что в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск был установлен контроль над городом Часов Яр в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР Минобороны РФ Украина Часов Яр
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