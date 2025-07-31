Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике потеряли около 7,5 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в инфографике, размещенной в телеграм-канале ведомства.

Ранее в четверг военное ведомство заявило, что в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск был установлен контроль над городом Часов Яр в ДНР.