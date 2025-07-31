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Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставрополья Рустаму Ярбулдыеву, причастному к нападению в 1999 году на военнослужащих в Дагестане в составе банды Шамиля Басаева, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ставропольскому краю.

Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

"Установлено, что Рустам Ярбулдыев в составе незаконного вооруженного формирования под руководством Басаева в августе 1999 года участвовал в нападении на военнослужащих Минобороны РФ на территории Ботлихского района Дагестана", - информирует УФСБ.

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Уголовное дело рассматривалось в суде по ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).

Приговор в законную силу еще не вступил.

В 2023 году Центр общественных связей ФСБ сообщал, что в ходе совместной работы со Следственным комитетом России была сформирована доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставрополья Ярбулдыева, не понесшего за него наказание. Его задержали в аэропорту Минеральных Вод.

Вооруженные формирования Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вторглись на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе нападения погибли более 280, были ранены свыше 800 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц. Был нанесен значительный ущерб экономике республики.

Дагестан
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