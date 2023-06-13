ФСБ задержала подозреваемого участника нападения на Дагестан в 1999 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Житель Ставрополья Рустам Ярбулдыев 1977 года рождения задержан по подозрению в участии в нападении на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство уточнило, что вместе со Следственным комитетом ФСБ сформировала неопровержимую доказательную базу участия задержанного в этом нападении.

Ярбулдыев задержан в аэропорту Минеральных Вод и доставлен в орган предварительного следствия. В СК уточнили, что он уже арестован.

По данным СК, в июне-июле 1999 года Ярбулдыев добровольно вступил в состав банды Басаева и Хаттаба и принял "активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений".

"Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе указанной устойчивой вооруженной группы боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, он принял активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Также он совершил посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивающих общественную безопасность и осуществляющих наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды, убиты 33 военнослужащих, 34 причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили в СК.