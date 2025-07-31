В "Росатоме" заявили, что глава МАГАТЭ может посетить Москву 25-27 сентября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, приедет в Москву в конце сентября для участия в мероприятиях Всемирной атомной недели, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать, ну и ответил господин Гросси согласием на наше приглашение ему поучаствовать в беседах лидеров и, естественно, во всей программе Всемирной атомной недели. Ориентировочно - это 25-27 числа сентября, предварительное согласие получено", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в четверг.

Предыдущий раунд консультаций "Росатома" и МАГАТЭ проходил в Калининграде 6 июня.



