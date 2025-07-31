Поиск

Путин подписал закон о повышении штрафа для родителей за ненадлежащее воспитание детей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ответственности для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон усиливает административную ответственность за "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". Альтернативное наказание за правонарушение в виде штрафа устанавливается в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей (действует - от 100 рублей до 500 рублей).

Кроме того, закон усиливает санкции за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Законом также предусмотрены санкции за демонстрацию атрибутики или символики экстремистских организаций.

Ответственность за правонарушение дополняется обязательными работами на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

В Росрыболовстве отметили, что землетрясение на Камчатке изменило среду обитания рыбы

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

На атакованном БПЛА пензенском предприятии никто не пострадал

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6853 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });