Повышение штрафов для родителей несовершеннолетних одобрено к первому чтению

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1070715-8 о повышении штрафов за нарушение родителями или иными законными представителями прав и интересов несовершеннолетних.

Речь идет, в частности, о нарушениях, выразившихся в лишении детей права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей; в намеренном сокрытии места нахождения детей против их воли; в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей; в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов.

Предлагается увеличить штрафы с нынешних 2-3 тысяч рублей до пяти - десяти тысяч рублей.

В случае повторного нарушения родителей предлагается штрафовать на сумму от 15 тысяч до 20 тысяч рублей вместо (4-5 тысяч).

Предложенные изменения должны обеспечить соизмеримость и справедливость назначаемого наказания совершенному правонарушению.