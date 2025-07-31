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Часть жителей города Тырныауз в КБР эвакуируют после схода селя

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Эльбрусского района Кабардино-Балкарии объявили эвакуацию в части города Тырныауз, где в четверг сошел селевой поток, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Объявляется эвакуация жителей переулка Молодежный д. 1-4 и домов рядом с администрацией по проспекту Эльбрусский д. 36-40. Просим вас незамедлительно покинуть свои дома и следовать указаниям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее, 31 июля, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о сходе нового селевого потока в Тырныаузе. В связи с этим было остановлено автомобильное движение в районе Герхожан. Также селевой поток повредил водопровод в Тырныаузе, оставив без воды часть горожан

Предыдущий поток селевых масс сошел после сильных осадков по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу 21 июля. Сель повредил мост на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, а также оставил без воды, света и газа часть жителей Тырныауза. Позже коммуникации восстановили, в том числе по временной схеме.

В Эльбрусском районе после схода селевого потока ввели режим ЧС регионального характера, который продолжает действовать.

КБР Тырныауз
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