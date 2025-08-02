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Более 60 жителей Тырныауза разместили в ПВР из-за угрозы повторного сходя селя

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Часть жителей города Тырныауза в Кабардино-Балкарии из-за угрозы схода селевого потока обустроены в пунктах временного размещения (ПВР), сообщает ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"В связи с выходом селевой массы из защитного лотка и угрозой подтопления близлежащих домов осуществлена эвакуация людей. Приведены в готовность три пункта временного размещения, в которых находятся 63 человека", - говорится в сообщении.

Электроснабжение и газоснабжение в городе осуществляется в штатном режиме. Без водоснабжения остаются 3 тыс. человек. Для них местные власти организовали подвоз питьевой и технической воды.

Движение транспорта открыто по объездной дороге только со стороны Приэльбрусья.

В МЧС отметили, что в Тырныаузе сохраняется угроза схода нового селевого потока. На вертолете Ми-8 МЧС России проводится аэровизуальное обследование селеопасных участков.

31 июля сильные осадки вызвали в Тырныаузе сход крупного селевого потока. Экстренные службы эвакуировали часть жителей города.

Из-за схода селя было остановлено автомобильное движение в районе "Герхожан". В городе были зафиксированы локальные повреждения инженерных коммуникаций.

Предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел после сильных осадков по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу 21 июля. Тогда сель повредил мост на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, оставил без воды, света и газа часть жителей Тырныауза. Позже коммуникации восстановили, в том числе по временной схеме.

В Эльбрусском районе КБР после схода селевого потока ввели режим ЧС регионального характера, который продолжает действовать.

Кабардино-Балкария Тырныауз
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