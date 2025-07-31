Путин подписал закон о закреплении границ речных портов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который законодательно закрепляет отсутствующий сейчас механизм установления границ речных портов, их создания и расширения территории.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон устраняет пробелы в законодательстве, препятствующие развитию внутреннего водного транспорта и установлению пределов пунктов пропуска через границу РФ в речных портах.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что сейчас в законодательстве отсутствует четкий механизм установления границ речных портов, что создает сложности при их создании, изменении территории и организации пограничных пунктов пропуска.

Закон вводит механизм установления границ речных портов и их территорий, включая акваторию; возможность создания новых речных портов на основании документов территориального планирования; упрощение порядка открытия и закрытия портов для оказания портовых услуг. По аналогии с морскими портами будет закреплен перечень координат границ речных портов в системе, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Инициатором изменения границ порта может выступать правообладатель земельного участка, на котором размещен объект. Инициаторами создания порта могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти регионов и муниципалитеты, а также физические лица, в том числе ИП, юридические лица, которые планируют строительство объектов речного порта для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.

В пояснительной записке говорилось, что проект закона подготовлен в связи с поручением президента о необходимости реконструкции и о возобновлении работы многостороннего пункта пропуска Пашково (Еврейская автономная область). Поручение было дано в конце 2023 года. Проект закона в декабре 2024 года внесло в парламент правительство.