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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за схода селя

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запретили из-за схода селя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сходом селя, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 18:40 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс сейчас зарегистрированы более 3 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога МЧС РФ Северная Осетия
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