Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге, которую вечером в четверг закрыли из-за угрозы схода селя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов транспорта на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс в обоих направлениях с 6:40 мск", - говорится в сообщении.

Движение по дороге было запрещено для всех видов транспорта с 18:40 по московскому времени четверга из-за угрозы схода селя на территории Грузии. На момент закрытия дороги проезда по ней ожидали более 3 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.