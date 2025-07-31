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Путин подписал закон об освобождении от экзаменов по русскому мигрантов, приехавших по квоте правительства

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статьи 151 и 18 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

При рассмотрении документа в Госдуме к третьему чтению из перечня иностранных специалистов, которые будут по приезде освобождаться от сдачи таких экзаменов, были исключены профессии, требующие коммуникации с гражданами, - водителей, продавцов, медицинских работников.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в 2024 году такая квота составляла 155 929 разрешений, в том числе распределенная по субъектам РФ квота составила 103 953, резерв квоты - 51 976. На конец года с учетом корректировок распределенная квота составила 132 067, резерв квоты - 23 862. Исчерпание квот за 2024 год составило 86 011, процент исчерпания - 65,1%.

В основном иностранцев привлекают крупные и мелкие промышленные предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

На работодателя, по запросу которого формируются квоты, возлагается ответственность за иностранных граждан указанной категории, в том числе за своевременный выезд работника из РФ по истечении срока действия заключенного с ним трудового договора.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, находятся на территории РФ до одного года в пределах объектов и предприятий, на которые трудоустроены. В основном иностранные работники указанной категории прибывают в Россию на основании визы из КНР, Индии, Туркменистана и Турции, говорится в пояснительной записке.

Предусмотренные меры позволят сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, указывается в законе.

Также законом с 30 до 90 дней увеличивается срок представления иностранными гражданами, находящимися в РФ на основании визы и получившими разрешение на работу, в территориальный орган МВД России документа, подтверждающего владение ими русским языком, знаниями истории России и основ законодательства РФ.

Владимир Путин
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