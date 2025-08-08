Опубликованы демоверсии экзаменов для иностранцев, желающих получить гражданство России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Контрольные измерительные материалы (КИМ) экзаменов для иностранцев, претендующих на российское гражданство, будут формироваться из закрытого банка заданий Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который будет регулярно обновляться, сообщили в Рособрнадзоре.

"На сайте ФИПИ опубликованы демонстрационные варианты и спецификации экзаменов по русскому языку и по истории России и основам законодательства РФ, которые должны сдать иностранные граждане, претендующие на получение российского гражданства", - говорится в сообщении.

КИМ для проведения экзаменов формируются из закрытого банка заданий ФИПИ, который будет регулярно обновляться и пополняться, добавили в Рособрнадзоре.

С 9 августа экзамены для иностранцев будут проводиться в соответствии с новым положением, утвержденным постановлением правительства от 31 июля 2025 года.

Так, экзамен по русскому языку для целей приобретения гражданства проводится в устной и письменной формах, экзамен по истории России и основам российского законодательства - в письменной форме, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная продолжительность проведения каждого из экзаменов составляет 90 минут.

Экзамен по русскому языку включает 35 заданий: пять заданий на говорение (устная часть), шесть заданий по аудированию, шесть по чтению, два задания по письму и 16 заданий по грамматике и лексике. Задания проверяют главным образом умение общаться в различных социально-бытовых, официально-деловых, профессиональных ситуациях, понимать информацию на слух или в печатном тексте, излагать свои мысли по предложенной теме, вести переписку.

"Например, участнику экзамена может быть предложено рассказать о себе, заполнить анкету для отдела кадров, смоделировать диалог при посещении поликлиники, сделать правильный вывод из прочитанного объявления, извлечь нужную информацию из прочитанного текста, написать письмо в ответ на приглашение на свадьбу и так далее", - отмечается в сообщении.

Экзамен по истории России и основам российского законодательства включает 36 заданий: 18 заданий по истории и 18 - по основам законодательства. Задания по истории проверяют знание основных фактов и событий российской истории с IX века до настоящего времени, знание выдающихся деятелей российской науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций российского общества.

В свою очередь задания по основам законодательства проверяют знание основ конституционного строя России, основных принципов трудового, гражданского и семейного права, правил въезда и выезда, постоянного проживания на территории, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для законного проживания и работы, оснований приобретения и прекращения гражданства.