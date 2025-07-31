Правительство РФ включило ряд алкогольных предприятий в план приватизации на 2025-2027 годы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило ряд предприятий алкогольной отрасли в план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы.

Согласно распоряжению, подписанному 31 июля 2025 года и размещенному на официальном портале правовой информации, в подраздел плана "Производство пищевых продуктов" плана включен Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область), который на 99,2% принадлежит государству.

Кроме того, государство планирует продать 100% долей в ООО "Алкогольные традиции Крыма" (Симферополь), "Бизнес Групп" (Москва), "Национальные алкогольные традиции" (Москва) и "Южные алкогольные традиции" (Симферополь).