Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в программу приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы, включив в него упоминание о планах продажи госпакета ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

Соответствующее распоряжение от 23 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В НМТП, подконтрольном государственной "Транснефти", РФ напрямую владеет 20%. Этот пакет уже был в прежних программах приватизации, но на продажу не выставлялся.

В конце 2020 г. правительство исключило из программы приватизации до 2022 года упоминание о планах продажи госпакета НМТП.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.