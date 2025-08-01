Лавров призвал задуматься о смысле дальнейшего существования ОБСЕ и назвал альтернативу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия рассматривает формирование новой гибкой и устойчивой архитектуры безопасности в Евразии в качестве стратегического ориентира и альтернативы ОБСЕ, которая перестала отвечать изменившимся геополитическим реалиям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Объем накопившихся проблем ОБСЕ велик. Под их грузом она задвинута на обочину международных процессов. На венской площадке не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Впору задуматься, есть ли смысл в дальнейшем существовании такой Организации", - говорится в статье Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

По словам министра, "сегодня идеи суверенного равенства государств и их взаимоуважительного диалога, убитые в ОБСЕ, воплощаются в проектах многостороннего взаимодействия по линии ОДКБ, СНГ, ШОС и других региональных объединений на пространстве Евразии".

"В качестве стратегического ориентира Россия видит формирование гибкой и устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, адекватной современным вызовам. Цель обеспечения неделимости безопасности оказалась недостижимой в ОБСЕ, но ее вполне можно реализовать в рамках формирования общеевразийской архитектуры, открытой для всех стран континента и воплощающей новое, полицентричное состояние мира", - отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что "именно на это направлена российско-белорусская инициатива разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".

"В рамках такой архитектуры найдется место и странам европейской части континента, но "музыку заказывать" они точно не будут. Если хотят быть частью процесса, надо учиться хорошим манерам, отказываться от диктата и колониальных инстинктов, привыкать к равноправию, работать в команде", - пояснил Лавров.

По его словам, "наверное, у ОБСЕ есть шанс на возрождение, но только при условии, что Организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям".

"Они таковы, что евроатлантические концепции безопасности и сотрудничества себя дискредитировали и исчерпали", - заявил Лавров.

Министр также отметил, что "в Евразии, как и в мире в целом, нарастает конфликтный потенциал".

"Некоторые ученые и эксперты говорят, что впереди десятилетие, а то и целая эпоха войн. Убежден: все ответственные, разумные силы должны не допустить подобного сценария. Необходим, как минимум, откровенный диалог по поиску путей нормализации обстановки на всем нашем континенте на прочной основе Устава ООН, прежде всего, закрепленного в нем принципа суверенного равенства всех государств с целью формирования того самого консенсуса, на основе которого и создавалась ОБСЕ", - заключил Лавров.