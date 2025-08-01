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Что случилось этой ночью: пятница, 1 августа

США повысили пошлины для Канады, ХАМАС заявил о готовности вернуться за стол переговоров, глава NASA согласился посетить запуск "Союза" в ноябре

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%. Премьер-министр Онтарио призвал ответить введением 50-процентных пошлин на американскую сталь и алюминий.

- Комитет Cената США по ассигнованиям одобрил законопроект, предусматривающий выделение Украине помощи в области безопасности на сумму $800 млн, сообщило The Hill.

- Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что пригласил главу NASA Шона Даффи в Москву и на Байконур на запуск корабля "Союз" в ноябре, тот подтвердил готовность.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после поездки в Израиль посетит Россию, заявил Дональд Трамп. Он также сообщил, что США намерены ввести санкции против РФ после истечения дедлайна по украинскому урегулированию.

- Глава МИД Сергей Лавров призвал задуматься о смысле дальнейшего существования ОБСЕ, которая, по его мнению, перестала отвечать изменившимся геополитическим реалиям. В качестве альтернативы Россия видит формирование новой устойчивой архитектуры безопасности в Евразии.

- ХАМАС заявил о готовности вернуться за стол переговоров о прекращении огня в Газе при условии серьезного улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.

- Три землетрясения магнитудой от 5,2 до 5,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане возле Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась, в Северо-Курильске сейсмические события ощутили силой до трех-четырех баллов.

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