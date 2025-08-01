Количество машин в очереди на Крымский мост превысило 1100

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром в пятницу ожидают 1119 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"07:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания составляет более двух часов.