Поиск

Число машин в очередях на досмотр на Крымском мосту превысило 1,7 тысячи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу утром ожидают 1704 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 649 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани превышает три часа, со стороны Керчи - два.

Очереди на досмотр растут с ночи пятницы, к раннему утру досмотра ожидали более тысячи автомобилей с обоих сторон Керченского пролива.

Крымский мост Тамань Керчь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальную встречу

Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальную встречу

Минобороны сообщило о ликвидации 60 украинских беспилотников в ночь на пятницу

Губернатор Камчатки взял под контроль устранение последствий землетрясения в аэропорту

Лава с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана грозит растопить крупнейший ледник

Лава с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана грозит растопить крупнейший ледник

Лавров призвал задуматься о смысле дальнейшего существования ОБСЕ и назвал альтернативу

Военная операция на Украине

Два человека ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6860 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });