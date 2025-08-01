Число машин в очередях на досмотр на Крымском мосту превысило 1,7 тысячи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу утром ожидают 1704 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 649 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани превышает три часа, со стороны Керчи - два.

Очереди на досмотр растут с ночи пятницы, к раннему утру досмотра ожидали более тысячи автомобилей с обоих сторон Керченского пролива.