Кабмин РФ установил новый класс воздушного пространства для беспилотников

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Новый класс воздушного пространства "Н", предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов (БВС), создан в РФ.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Принятое решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.

"H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Он устанавливается в пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности на специально выделенных для полетов БВС маршрутах на высотах ниже 3050 м. Информацию о маршрутах полетов и условия их использования будет публиковать Росавиация.

Полеты в новом классе будут доступны для БВС массой как менее, так и более 30 кг, заявлял ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров.