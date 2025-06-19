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Росавиация планирует открыть для дронов коридор высотой до 150 метров

Ведомство также предлагает дать возможность устанавливать маршруты полетов высотой до 3 км

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отдельный класс воздушного пространства для беспилотников (БВС), как ожидается, будет ограничен высотой до 150 м с возможностью установления маршрутов высотой до 3 км, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Мы предлагаем открыть небо для беспилотных воздушных судов от земли до 150 метров, а также дать возможность устанавливать маршруты полетов высотой до 3000 метров. Полеты будут осуществляться в разрешительном порядке", - сказал Ядров в интервью "России 24".

Полеты в новом классе "Н" будут доступны для БВС массой как менее, так и более 30 кг. Проект постановления правительства об установлении такого класса находится на финальной стадии согласования, добавил Ядров.

"Нам нужно было найти баланс между пилотируемой и беспилотной авиацией. И когда полеты БВС не будут осуществляться в моменте в этом классе, этот класс возможно будет использовать пилотируемой авиацией", - сказал он.

Сейчас, по словам Ядрова, ведется разработка системы предупреждения столкновения между пилотируемыми и беспилотными ВС - Detect and Avoid. В Росавиации разрабатывается техническое задание, которое будет реализовано Минпромторгом в рамках опытно-конструкторской работы. "Правительство в этой части нам поставило срок до 1 марта 2030 года", - заявил он.

Отдельный класс воздушного пространства для полетов дронов будет установлен до конца 2025 года, заявлял ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев

Виталий Савельев Росавиация Дмитрий Ядров
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