Минтранс не будет ограничивать число рейсов Turkish Airlines из-за ситуации с багажом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минтранс РФ провел консультации с авиавластями Турции по поводу ситуации с периодическим нарушением прав пассажиров московских рейсов Turkish Airlines, которые по прилету не получают свой багаж, выработаны "корректирующие мероприятия", сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин.

"Вчера провел консультацию с авиационными властями с участием руководства Turkish Airlines. Обозначены проблемы и отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики было заявление, что ситуация будет исправлена. Мы предложили ряд корректирующих мероприятий и ожидаем, что они будут исполнены в кратчайшее время", - сказал Потешкин журналистам в пятницу.

"Поэтому ограничивать (рейсы Turkish Airlines - ИФ) в жестком формате мы не планируем. Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией", - добавил он.

Ранее этим летом Turkish Airlines неоднократно не доставляла багаж пассажиров рейсов в Москву, объясняя это необходимостью заправки самолетов максимальным количеством топлива. Кроме того, сообщалось о нарушении прав пассажиров задержанных и отмененных рейсов компании, когда им отказывали в предоставлении питания и размещении в гостинице. Росавиация сообщала, что готовит уведомление в адрес руководства Turkish Airlines о недопустимости таких нарушений. В том числе обсуждалась возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиавластями двух стран.

По словам Потешкина, ситуация с багажом связана "исключительно с безопасностью полетов".

"Мы не настроены на сегодняшний день ограничивать и принимать жесткие меры по той простой причине, что багаж, который не долетает, он так или иначе доставляется, - пояснил он. - Да, это неудобство. Мы попросили коллег провести работу с перевозчиком. Люди, туристы, которые улетают туда с одним количеством багажа, возвращаются - мы понимаем, что больше везут обратно".