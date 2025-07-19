Число рейсов Turkish Airlines в РФ может сократиться из-за нарушений прав пассажиров

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Росавиация готовит уведомление в адрес руководства Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах авиакомпании в/из России.

"Обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран", - заявили в агентстве.

Поводом послужили сообщения о нарушении прав пассажиров рейсов Turkish Airlines, задержанных или отмененных 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с рейсом Москва - Бодрум. Согласно опубликованным в соцсетях видео, пассажиры задержанного почти на сутки рейса вызвали к гейту полицию, поскольку сотрудники авиакомпании отказались к ним выходить, а также предоставлять питание и гостиницу.

Ранее этим летом Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров нескольких рейсов в Москву, объяснив это необходимостью заправки самолетов максимальным количеством топлива.