БПЛА атаковали промпредприятие в Самарской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

Глава региона также отметил, что в области действуют ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, аэропорт "Курумоч" временно не принимает и не отправляет воздушные суда.